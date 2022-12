No hay dudas de que Pampita fue, sigue y seguirá siendo la modelo argentina de todos los tiempos. El paso del tiempo parece no afectarle y no deja de cautivar a sus fanáticos, quienes la siguen desde que era una adolescente.

Pampita cautiva a sus millones de seguidores en Instagram. Foto: Instagram

La morocha no solo sorprende con su trabajo y sobre las pasarelas, sino también a través de su cuenta de Instagram, en la que tiene 7.4 millones de seguidores.

En las últimas horas, la conductora publicó una serie de fotografías en las que se la ve luciendo un mono negro al cuerpo con mucho estilo y elegancia, algo habitual en ella.

Pampita revolucionó Instagram con un mono negro al cuerpo. Foto: Instagram/@pampita

Además de los miles de likes, no tardó en recibir cientos de comentarios. “Reina indiscutible”, “No podés ser tan diosa”, “Sos la número uno Pampi”, “Enamorada de esta mujer”, “Siempre radiante”, la elogiaron.

Cuándo comenzó Pampita con el modelaje

Ana Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, es una modelo, bailarina, conductora, actriz y empresaria argentina. Oriunda de La Pampa, estudió ballet clásico durante nueve años, su primera pasión. En 1995 se mudó a Buenos Aires e inició su carrera en el ámbito de la publicidad y del modelaje.