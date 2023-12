Pampita apostó al violeta y mostró mucha piel en una nueva noche en el Bailando.

Pampita es sin lugar a dudas una referente dentro del mundo de la moda y siempre marca tendencia con cada look que luce. Con más de 7 millones de seguidores en Instagram, la modelo sabe enloquecer a sus fans con cada look nuevo que muestra y su participación en el Bailando 2023 cada noche le da una gran cantidad de repertorio de looks de ensueño.

Ultra escote y minishort: Pampita brilló con su look en el Bailando 2023 Foto: instagram

Para la última edición del Bailando, la modelo apostó a un vestido corto y bien al cuerpo en color violeta, con un corte sobre la cintura que dejó ver mucha piel. La morocha además llevó el pelo prolijamente peinado con ligeras ondas y apostó por accesorios minimalistas.

La tremenda pelea entre Moria Casán y Pampita en el Bailando 2023

En medio de la edición en vivo del martes, Moria comenzó a dar su devolución del baile que protagonizaron Yeyo de Gregorio y Martu Morales. En ese momento la “One” dio su opinión y apuntó contra Pampita por su devolución anterior.

“Como esto es un reality, me parece injusto lo que dice Carolina Ardohain porque dice ‘lo que a mí me gusta, le pongo nota buena; y lo que a ellos les gusta, le regalan 10′”, expresó Moria.

“Pero a veces la gente se cae y les regalan un 10″, replicó Pampita. Ante esto la “One” respondió: “¿Por qué ‘les regalan’? Yo puedo pensar lo mismo de vos cuando le regalaste un 10 a Zaira Nara”.

“No, yo no regalo 10 a nadie, vale un montón mi puntaje”, sostuvo la modelo. “Bueno, no seas jurado de jurados. No seas buchona. No digas ‘regalar’ porque yo no regalo nada. Yo tengo muchos años de oficio, sé de lo que hablo, soy una señora que nunca falta”, contratacó Moria.

“Me banco todos los días que les regales 10 a todos los participantes que bailan pésimo. ¡Y me la re banco, eh! Nunca digo nada, me quedo callada. Y te la pasás regalando puntaje a todo el mundo. ¡Yo también soy una señora de 45 años! No sos solo vos una señora. Yo soy una gran señora, mucho más señora que vos, capaz”, sostuvo la modelo.