Nicole Neumann deslumbró a sus seguidores posando con un conjunto de encaje negro y medias de red sentada en una alfombra. La ex de Fabián Cubero da que hablar cada vez que comparte algunas de sus producciones en las redes sociales.

La modelo generó los suspiros de sus casi dos millones de seguidores en Instagram. Su posteo ya sumó más de 9 mil likes y recibió mucho cariño en los comentarios por el osado look que eligió mostrar.

Nicole Neumann posó desde su alfombra y conquistó a sus seguidores. (Instagram/@Nikitaneumannoficial

“Perfecta”, “Hermosa”, “Divina”, “Bella”, fueron algunos de los cientos de mensajes que le dejaron sus fanáticos debajo de la publicación. Además del conjunto de encaje, también se puso guantes de manga, aunque en la foto solo se puede apreciar el del brazo derecho.

El acercamiento con Fabián Cubero

Nicole Neumann y Fabián Cubero llevan tres años divorciados y desde entonces han tenido muchísimas disputas con sus hijas de por medio. Incluso, Mica Viciconte (pareja actual de Cubero) ha llegado a criticar a la modelo por “no superar” a su ex marido.

Lo cierto es que la rubia, actual pareja del piloto automovilístico José Manuel Urcera, reflexionó sobre su relación actual con el ex-futbolista y entiende que debe intentar mantener la cordialidad por el bien de sus hijas.

“Estamos un poco más cerca de conciliar… Tenemos hijas y es algo que tiene que pasar inevitablemente. Lamentablemente hay gente a la que le cuesta ver bien a uno. Como si uno no hubiera sufrido en la vida… Ya está. Me abandonó un padre. Trabajo desde los doce años. ¡Déjenme ser feliz!”, expresó Nicole en una entrevista en la Once Diez.