Nicole Neumann no deja de sorprender en las redes sociales y cada publicación de la modelo cuenta con miles de comentarios de lo más variados.

Es que la rubia, con más de 1.7 millones de seguidores en Instagram y una exitosa carrera como modelo, no se sorprende ante nada. Luce con elegancia desde mínimos conjuntos de lencería hasta largos vestidos de fiesta.

Suele compartir contenidos muy diversos, que incluyen recetas de cocina, campañas para marcas y producciones especiales, viajes y turismo por el país y videos en el campo o con sus animales.

Ahora, decidió regalar a todos sus fanáticos un concurso, que seguirá por su cuenta de la red social. El mismo incluye numerosas prendas de moda de las mejores marcas, y las cita en su posteo.

Pero en un video dejó un desfile que hizo con la vestimenta que incluye el combo de regalo: un vestido mínimo estampado con fondo negro, con tiritas, un conjunto deportivo con zapatillas, una campera negra.

Pero lo más llamativo que modela Nicole, con unas botas negras de caña muy alta, es un mini vestido color tierra que cierra adelante con un lazo, dejando ver la ropa interior.

“Regalo para mis seguidores. Todo lo que ven en el video ¡Y Más!”, escribió como texto luego de publicar el video, y en poco tiempo tuvo casi 170 mil reproducciones y “me gusta”.

Los comentarios se centraron en seguir las indicaciones para ganar el concurso.

Nicole Neumann y Manu Urcera son pareja

Ya no hay secretos y los rumores de noviazgo entre la modelo y el corredor de Turismo Carretera se confirmaron. Ellos fueron los que publicaron una foto en la que se los ve juntos, acompañada por un corazón.

Según algunos medios, el romance habría comenzado hace un par de meses. Nicole, que había prometido no hablar de su vida privada, salió a contestarle a una ex novia de él. que ella no sale con nadie que no esté solo.

“No me engancho con pasados de nadie, con exs de nadie. Tengo un presente muy lindo, pasándola bien, sacando adelante a mis hijas”, había declarado la conductora del ciclo “Santo Sábado” que se emite por América.

Lejos de ocultarse, Manu compartió una foto junto a Nicole, quien fue a acompañarlo durante una jornada de motocross. La imagen fue acompañada por un corazón.