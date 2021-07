Nicole Neumann volvió al país luego de pasar unos días en Miami junto a su pareja, el piloto de Turismo Carretera, José Manuel Urcera.

La fecha de su llegada fue el domingo 27 de junio, por lo que debían mantenerse aislados hasta el domingo 4 de julio inclusive, tal cual exige el protocolo que deben cumplir todas las personas que regresan del exterior.

“Nicole no tenía ningún permiso especial, no cumplió la cuarentena. Retira a las nenas de la casa de Cubero. Ellos se sorprendieron porque no habían terminado la cuarentena”, comentó la panelista Andrea Taboada en el programa Los ángeles de la mañana (Canal 13), sobre las medidas sanitarias que la modelo y su pareja debían cumplir.

Por otro lado, Neumann se ausentó a las grabaciones del programa, Santo Sábado (América TV), que conduce junto al pelado López. “Tendría que haber ido a trabajar el sábado. Estaba citada a las dos de la tarde para grabar. Ella pidió pasarlo a las cuatro de la tarde y luego ir en vivo. Finalmente no fue a ninguna de las tres instancias”, agregó Marina Calabró.

En relación al caso especial del novio de la modelo, también contaron detalles: “Él consiguió una excepción de migraciones. A través de un ministerio de la provincia de Neuquén consiguió que le acortaran 12 horas la cuarentena bajo algunas condiciones especiales. Obviamente no cayó bien”, disparó Calabró.