Nicole Neumann lució un pijama sexy mientras promocionaba almohadas y sábanas de corderito. En pocas horas, la publicación superó los 8 mil me gusta.

El posteo de Nicole Neumann que generó suspiros en sus seguidores. (Instagram/@Nikitaneumannoficial

La modelo cuenta con 1.7 millones de seguidores y los infartó apretando una almohada contra su figura, cubierta con un body gris. La ex esposa de Fabián Cubero recibió cientos de aplausos y fuegos en su posteo.

Nicole promocionó sabanas de corderito con un sensual pijama. (Instagram/@Nikitaneumannoficial

¿Se reconciliará con Cubero?

La modelo compartió un sticker e invitó a sus seguidores a que le hicieran preguntas antes de ir a ducharse. Ante una que hablaba sobre si alguna vez podría superar las diferencias con el padre de sus hijas (Fabián Cubero) la modelo contestó: “Sería maravilloso! amaría”.

Nicole mostró en Instagram que le gustaría llevarse bien con Cubero. (Instagram/@Nikitaneumannoficial

Cabe aclarar que la modelo estuvo casada con el ex jugador de Vélez Sarsfield entre 2008 y 2018. Fruto de ese matrimonio nacieron Indiana (12), Allegra (10) y Sienna (7). Nicole cortó la relación por un supuesto “desenamoramiento” y en los últimos años, sobre todo con la nueva relación del ex jugador con Mica Viciconte, no tuvo el mejor trato con el padre de sus hijas.

Ambos han hablado en los medios mostrando públicamente su intención de llevarse bien por lo menos por el bien de sus tres hijas ¿podrán?