Hace unos días que Nicole Neumann regresó del romántico viaje que realizó con su novio, Manu Urcera, por Europa. Es por esto que ya en Argentina, la modelo volvió a “Los 8 escalones, el programa en el que participa.

Nicole Neumann lució un osado look con arnés y patas de elefante.

La rubia compartió a través de su Instagram, cuenta en la que la siguen casi 2 millones de personas, dos imágenes en las que luce un impresionante vestido violeta y unas sandalias color nude.

Nicole Neumann y un increíble vestido violeta. Foto: Instagram/@nikitaneumannoficial

“Qué rápido terminó la primera semana después de las vacaciones. Los extrañaba muchísimo”, escribió en el pie de la publicación que obtuvo miles de reacciones de sus admiradores.

Nicole Neumann en los estudios de "Los 8 escalones". Foto: Instagram/@nikitaneumannoficial

“Preciosa”, “Diosa total”, “Hermoso ese vestido”, “Nosotros más, no es lo mismo ‘Los 8 escalones sin vos’”, “Diosa del Olimpo”, entre otros.

Nicole Neumann y su opinión sobre el bebé que esperan Fabián Cubero y Mica Viciconte

En diálogo con “Intrusos” (América), Nicole Neumann explicó qué significado tiene para ella la llegada de Luca, el bebé que espera su exmarido, Fabián Cubero, junto a Mica Viciconte.

Mica Viciconte con las hijas de Fabián Cubero Foto: Instagram/MicaViciconte

“Siempre dije que un bebé es una bendición y es bienvenido. Mientras mis hijas estén felices, yo voy a estar feliz”, expresó cuando le consultaron por la llegada del hermanito de sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna.

Además hizo hincapié en la excelente relación que tienen Indiana, Allegra y Sienna con su novio, Manu Urcera: “Mis hijas me piden un hermanito desde hace rato. No me dicen el sexo del bebé, me dicen ‘queremos que tengas un bebé con Manu’”.