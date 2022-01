Desde hace por lo menos una semana Nicole Neumann se encuentra de viaje con su novio, Manu Urcera, por toda España. La modelo y el corredor de TC se escaparon del calor de Buenos Aires y disfrutan de días a puro romance acompañados de temperaturas más frías dignas del invierno europeo.

Pero el clima no es un impedimento para que la modelo luzca original y atrevida con todos los atuendos propios de la temporada invernal, que en los próximos meses llegarán a este lado del continente. A través de sus redes sociales, la panelista suele mostrar parte de su travesía y paseos a todos sus seguidores así también como recomienda sitios de interés para visitar.

Pero en la última publicación protagonizó en Instagram un álbum de fotos donde dejó ver los mejores conjuntos que utilizó hasta ahora durante sus vacaciones e invitó a los usuarios a elegir su favorito entre nueve combinaciones. “Hola hola! Qué look les gusta más de estos últimos días en el invierno europeo!?”, quiso saber la ex de Fabián Cubero.

Disfruta de sus vacaciones Foto: Instagram/Nikitaneumannoficial

Muy canchera Foto: Instagram/Nikitaneumannoficial

En las fotos, Neumann usó todo tipo de telas, texturas y colores diferentes dentro de la gama de los celestes, cammel, tonos pasteles y los clásicos blanco y negro. También combinó diferentes estilos de calzado entre botas, borcegos y zapatillas y nunca les faltaron los buenos accesorios como anteojos de sol, bolsos y una gorra.

Moda de pleno invierno Foto: Instagram/Nikitaneumannoficial

Hizo elegir a sus seguidores Foto: Instagram/Nikitaneumannoficial

El posteo alcanzó más de siete mil corazones rojos en muy pocas horas y muchos seguidores eligieron entre sus distintos looks. Además recibió comentarios como “Amé todos”, " Todos son bellísimos”, “Divina, todos te quedan bien” y “Todo te queda hermoso! No es el look, sos vos y tu actitud!”.

De paseo por España Foto: Instagram/Nikitaneumannoficial

Viajó con su novio Manu Urcera Foto: Instagram/Nikitaneumannoficial

Descanso de enamorados

Después de pasar unos días en familia en Punta del Este, la pareja decidió tomarse vacaciones solos y armaron las valijas rumbo a Europa. De descanso en lo que sería un viaje al mejor modo de “luna de miel”, Nicole y Manu hacen todo juntos.

A través de una de sus historias de Instagram, la top compartió un íntimo momento con su novio enamorados y durmiendo juntos en la cama. “Noches de menos un grado”, aseguró en la imagen que cautivó a todos.