Esta semana Nicole Neumann se fue de viaje junto a su novio, Manu Urcera. Ambos se encuentran en España pero él no deja de entrenar y prepararse para la pretemporada de TC.

Pero antes de salir del país, la modelo pasó algunos días de puro calor en su casa de Buenos Aires y se la rebuscó para sobrellevar las altas temperaturas. Después de algunos días en Punta del Este, Nikita regresó al país y aprovechó a pleno su pileta.

Con una malla enteriza metalizada, la panelista posó sobre unos originales inflables y lució una elegante capelina que cubrió su cabeza. “Paró la lluvia y el calor no aflojó!!!! ¿Quién es fan de los inflables?”, aseguró en la descripción del posteo en Instagram donde reúne a 1.9 millones de seguidores.

Posó desde la pileta. Foto: Instagram/Nikitaneumannok

Las fotos recibieron más de siete mil “me gusta” y varios comentarios de sus seguidores que la criticaron porque el agua estaba un poco sucia con restos de la tormenta. “Pásale el saca bichos aunque sea”, “Si me invitas, yo la limpio sin problema” y “Señora limpie la pileta”, fueron algunos de los mensajes negativos que recibió. Pero también hubo quienes la defendieron y aseguraron: “Después de una tormenta ¿a nadie se le llena de hojas la pileta?”.

Otra foto que compartió Nicole en Instagram

Las vacaciones de Nicole Neumann en España

La modelo se encuentra en Valencia, España y durante sus días libres le gusta pasear por la ciudad, ir de compras y recorrer citios históricos. En las últimas horas visitó un castillo del siglo XXII y prometió que luego subiría todos los detalles con sus seguidores.

“Hoy no lo acompañé a Manu, se fue solito a entrenar. Yo aproveché y me fui a caminar un poco y a comprar regalitos. No me pude sacar fotitos sola, complicado”, confesó en una de sus historias. Unos minutos antes mostró en un el Palacio del Marqués de dos aguas.