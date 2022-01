Nicole Neumann sigue disfrutando de unas vacaciones en Punta del Este junto a sus hijas y pareja, Manu Urcera. Es por esto que la modelo comparte los mejores momentos a través de su Instagram.

Nicole Neumann y Martín Urcera

En esta ocasión, sorprendió a su casi dos millones de seguidores con varios outfits nocturnos: un “total black” con brillos, short engomado marrón con camisola blanca y una pollera larga lila con aberturas.

Nicole Neumann luciendo un "total black". Foto: Instagram/@nikitaneumann

“Hablemos de looks de noche playeros (Si bien no metí mucha noche por los rebrotes y porque me gusta más disfrutar del día) Me gusta vestirme teniendo en cuenta el contexto: lugar, horario, motivo del evento, es también una forma de agradecer/agasajar al anfitrión”, escribió en el pie de la publicación que tiene miles de likes y cientos de comentarios.

Nicole Neumann junto a Manu Urcera. Foto: Instagram/@nikitaneumann

Además de dar tips a sus fanáticos, también les pidió que eligieran cuál de todos los looks les gustó más. “Acá les dejo tres para que me comenten cuál les gustó más”, agregó.

Nicole Neumann posando desde el atardecer. Foto: Instagram/@nikitaneumann

“La foto 3. Hermosa como siempre”, “Muy linda todo te queda bien. Me gusta el 3″, “El 2″, le respondieron, pero la reacción que más llamó la atención fue la de su novio, quien le respondió con emojis de enamorado.

Los chats entre Manu Urcera y Melina Eugster, la supuesta tercera en discordia entre el piloto automovilístico y Nicole Neumann

Aunque ahora se muestran enamorados, Nicole Neumann y Manu Urcera vivieron una pequeña crisis ante la supuesta infidelidad del piloto automovilístico con Melina Eugster, modelo y promotora.

Una de las fotos que tiene publicadas Melina Eugster, la modelo que mantuvo chats con el novio de Nicole Neumann para encontrarse. Instagram @melinaeugster Foto: @melinaeugster

Sin embargo, parece no haber pasado más que un intercambio de chats. Ante los dichos de que Melina habría difundido la conversación, la misma salió a aclarar la situación en “Intrusos”, (América).

La carta documento de Manuel Urcera a Melina Eugster.

“Hola Intrusos. Salgo a aclarar un poco y a decir lo que tengo para decir, porque también si me callo yo... No quería que esto se filtre. Yo la captura se la mandé a un grupo de amigas porque quería compartirlo con ellas y se filtró. La verdad que no tengo idea. Yo no lo busqué”, indicó a través de un audio de WhatsApp.