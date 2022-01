El 2022 comenzó con un gran escándalo mediático en el que se vio involucrada Nicole Neumann y su novio, Manuel Urcera, al filtrarse picantes chats entre el piloto y otra modelo con quien habría tenido encuentros íntimos. Los rumores indicaban una infidelidad de parte de él y todo giraba en torno a Melina Eugster como la tercera en discordia de la pareja.

Los trascendidos llamaron muchísimo la atención ya que Nicole y el deportista de 30 parecían tener una relación consolidada pese al poco tiempo que están juntos. Además, el corredor de TC es la primera pareja pública de la también conductora luego de su separación con Fabián Moyano.

Nicole Neumann y Martín Urcera

Pero mientras ella estaba de vacaciones en Punta del Este junto a sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su relación con Fabián Cubero, en Argentina estallaba la polémica con el intercambio de mensajes entre Urcera y la modelo Melina Eugster.

“Yo voy por allá en Año Nuevo. Capaz nos podemos ver porque la Navidad la paso en la casa de mis viejos”, asegura un chat de Waths App que había envíado el novio de Neumann. “Vas a tener a todo el mundo atrás tuyo, pero bueno en una de esas te poder escapar”, fue la respuesta de la joven de 29 años.

El chat que Nicole Neumann leyó de Manu Urcera con otra mujer.

La palabra de Manu Urcera

Después de varios días de silencio, este martes Urcera habló por primera vez de todos los trascendidos y contó detalles de cuál es su relación con Nicole por estos momentos. “Estamos bárbaro y en familia. El chat es falso”, comenzó en un ida y vuelta por mensaje con Virginia Gallardo que leyó en Intrusos.

Y explicó: “Si te fijás en el chat tiene un tilde azul, cosa que no utilizo. El teléfono no es el mismo. Todo lo que se dijo es falso. No hubo pelea, ni discusión, ni nada. Nicky está bastante acostumbrada a que salgan este tipo de cosas. Y se las banca. Les mando un beso, gracias por la preocupación”.