Nicole Neumann es una reconocida modelo y actriz argentina. En su cuenta de Instagram ya cuenta con más de 1.9 millones de seguidores.

La influencer suele utilizar de manera cotidiana las “historias” de la aplicación para comunicar su día a día. Esta vez, enterneció a sus fanáticos con un video en el cual se reencuentra con sus hijas.

Hizo elegir a sus seguidores Foto: Instagram/Nikitaneumannoficial

“Hola chiquititas de mamá” grita la modelo, mientras sus tres hijas la rodean abrazándola y besándola muy emocionadas en su departamento.

Sienna, Alegra e Indiana se habían quedado en Argentina, mientras su madre estaba de viaje por Europa descansando junto a su nueva pareja.

Luego, en la siguiente historia, se puede ver a Nicole con su niña más pequeña: “esos cachetes son mios” escribió la famosa.

El emotivo video de Nicole Neumann con sus hijas Foto: Instagram

Los comentarios de sus fans no tardaron en llegar, rodeándolas de cariño a las cuatro.

Las horas pasaban y la influencer seguía haciendo parte a sus seguidores del día que estaban viviendo en familia.

En el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, rodeadas de caballos, Nicole y sus hijas disfrutaron juntas, dejando atrás las agudas críticas que la modelo había recibido mientras estaba en su viaje.

Nicole Neumann junto a sus hijas disfrutando un dia de campo Foto: instagram

El crudo testimonio antes de volver al país

Mientras se encontraba en Madrid, la jurado de Los Ocho Escalones recibió duras criticas en redes sociales por no estar con sus hijas en Europa.

Angustiada, Nicole Neumann respondió: “A veces las cosas no son lo que se ve, parece o escucha. Es un sacrificio para mí como mamá tener que ceder tiempo, días y viajes con mis hijas. Si pudiera estar las 24 horas, los 7 días de la semana con ellas y en cada viaje, lo haría.”

“Pero también disfruto que puedan estar con su papá” aclaró, mostrando que las nenas no estaban solas.

La modelo siguió su descargo y escribió: “¿Qué se hace si las cosas no son 100% como uno quiere? ¿Nos tiramos a llorar y nos rendimos ? ¡Yo solo sé ser fuerte!”.

“Trabajo desde que tengo 12 años, manteniendo en gran parte a mi familia. Mi papá me abandonó de bebé y me pasaron otras miles de cosas que jamás contaría públicamente. Años de terapia y libros de autoayuda. Sufrí estafas, asedios y abuso psicológico. Sé lo que es el letargo y machismo de la Justicia. Por eso, no soporto el juicio de quien desconoce e ignora mi vida y lucha diaria” afirmó.

El post de Twitter de Cinthia Fernández.

Nicole Neumann confesó que prefiere mostrar y hacer pública su alegría, antes que esos momentos de angustia que también existen y están en su vida.