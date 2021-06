Nazarena Vélez está atravesando un período de madurez a sus 46 años y suele compartir pensamientos y momentos de reflexión profunda con sus fanáticos en las redes. Pero a la vez, también demuestra todo su humor y sus ganas de vivir la vida sin complejos.

Es por eso que la vedette no dudó este jueves en compartir en su cuenta de Instagram con una mezcla de sensualidad y humor, en la que posó de espaldas a la cámara con unas calzas bien ajustadas. “Acá mostrando toda la carnaza para no perder la costumbre”, escribió en el epígrafe de la publicación junto al hashtag #micuerpomidecisión.

Nazarena Vélez (Instagram)

Poco tiempo atrás, Nazarena compartió con sus seguidores su intención de vivir sin tantos complejos. En ese camino a la autoaceptación comenzó a despojar a su cuerpo de las exigencias a que la tenía acostumbrada la profesión y en los últimos tiempos cuenta sin problemas todo lo que sufrió para tratar de encajar en los cánones de belleza del medio y de la sociedad en general.

“Hasta los pies me criticaron. Hoy miro para atrás y me da mucha pena lo esclava que fui de mi imagen, del odio propio y ajeno... Agradezco hoy, a mis 46 años y después de tanto, poder contarte que se puede ser Feliz así tal como sos. Y al que no le guste que mire para otro lado. Mi cuerpo no quiere tu opinión, mi cuerpo mi decisión”, reflexionó Nazarena.

Nazarena Vélez se mostró feliz y sin complejos para dar un mensaje sobre los estereotipos. (Instagram Nazarena Velez)

Con el título de “Es mi cuerpo”, Naza recibió cientos de comentarios y uno de los primeros, por supuesto, el de su hija “Barbie” Pucheta quien fue muy cariñosa: “Hermosa, sos mi vida”, escribió. también la apoyaron otras famosas como Belén Francese, Catherine Fulop, María Eugenia Ritó. Y Mar Tarrés expresó toda su comprensión sobre el tema.