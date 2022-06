Nazarena Vélez dejó boquiabiertos a sus seguidores con un video que emanó amor propio, autoaceptación y que la belleza es actitud. Como bien se sabe, el mundo del espectáculo es el más crudo a la hora de hablar de estética. Los estándares de belleza y las críticas son algo que las vedettes, bailarinas, actrices y demás, luchan día a día y la aceptación es un proceso difícil.

Sin pudor alguno, la actriz (que siempre difunde la importancia del amor propio) compartió en las redes un video donde se la ve bailando en ropa interior que demuestra lo poco que le importan los estándares de belleza, y que los cuerpos cuanto más reales son, son más lindos.

Nazarena Vélez se va de LAM.

Sus más de 2 millones de seguidores vieron el video donde la actriz muestra con toda la naturalidad del mundo su celulitis y su panza.

Nazarena Vélez posó con una remera negra desde el Camarín de América tv Foto: Nazarena Vélez

Mientras bailaba frente al espejo, Nazarena Vélez escribió: “Se me nota -la panza -el qlo cayendo -la celulitis -y que ya no elijo vivir obsesionada con mi imagen. Y voce???”, al ritmo de “Se te nota”, la canción de los artistas y pareja Lele Pons y Guaynaa.

Nazarena Vélez desde Las Grutas. Foto: Instagram/@nazarena v

A su vez, agregó: “Sé que no es fácil aceptar lo que no nos gusta y que toda la vida nos dijeron que no estaba bien ni era ‘estético’. A mí me sigue costando subir este tipo de videos, pero cada vez que una de ustedes me dice que le sirve se me va toda la vergüenza”.

El posteo de Nazarena Vélez, con el fin de tomar conciencia sobre los cuerpos reales, tuvo más de 36 mil “me gusta” y miles de comentarios en agradecimiento por dar este mensaje de aceptación que siempre le viene bien a las mujeres. “Hermosa”, “Se te nota que sos feliz”, “Una mujer real” y “Sos una genia, te felicito” fueron algunos de los mensajes más repetidos.

Cuál es el mensaje de aceptación que envía Nazarena Vélez en sus redes

En otra ocasión, la actriz reveló en las redes por qué hoy es la mujer que es con un tierno mensaje de amor propio que rápidamente se hizo viral.

“Soy así. Si no te gusta, no me mires. Mi cuerpo, mi decisión. Amor y aceptación de mi cuerpo. No te juzgues. ¡Disfrutá!”, comenzó diciendo en el video. Luego hizo hincapié en algunas partes de su figura:

“Esta pancita no es embarazo. Si te preguntan si estás embarazada y vos lo único que estás es como yo, así ‘morfada’ más que embarazada, porque morfaste, porque yo morfé... Y ahí tenés las señoras celulitis. Nos empezamos a aceptar, es lo que hay”.