Morena Beltrán conquistó Instagram al lucir un elegante vestido para ir a la Bombonera

Morena Beltrán es una de las periodistas del ámbito deportivo más reconocidas y tan solo tiene 24 años. Desde sus 18 años, su profesionalismo, su lenguaje técnico y su sabiduría dentro del fútbol la impulsaron a lo más alto de la profesión. En la actualidad, es una voz muy respetada en el periodismo deportivo y una referente para las mujeres amantes del deporte.

Además de su trabajo en la televisión, Morena, fiel a sus comienzos, transmite sus conocimientos a través de las redes sociales, dónde es considerada una influencer, ya que Instagram posee 2 millones de seguidores y en Twitter más de 560 mil seguidores. De todas formas, allí también postea sobre su vida y sus diferentes looks.

Morena Beltrán. Foto: Instagram

En esta oportunidad, la periodista enseñó el look que lució para la cobertura del partido entre Boca Juniors y Belgrano de Córdoba en la Bombonera. Morena no solo cautiva con su profesionalismo, sino que también con su belleza y su luminosa energía, aspectos que fueron resaltados por este look.

Morena Beltrán. Foto: Instagram

Morena se mostró divertida y sonriente, disfrutando de su profesión, y lució un vestido por debajo de las rodillas y de lanilla, teniendo en cuenta las bajas temperaturas. El mismo era de un color crudo, con un leve escote en “v” y mangas amplias. Además, sumó un cinturón negro para marcar su cintura.

Morena Beltrán. Foto: Instagram

Por otro lado, lució un peinado semirecogido con un rodete, el cual iluminó su rostro y resaltó las facciones del mismo acompañado de un maquillaje natural. El posteo recibió más de 107 mil likes y más de 500 comentarios halagando su belleza y el look en general.

Morena Beltrán. Foto: Instagram

Quién es la pareja de Morena Beltrán

Morena se encuentra en pareja desde 2021 con el futbolista, Tomás Mantia, quién se desempeña como lateral izquierdo en All Boys de la Primera Nacional de Argentina.