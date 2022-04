Durante finales de marzo y principios de abril, pudimos ver a Mery del Cerro de vacaciones junto a su familia desde Punta Cana. Luego de varios días de playa al calor de República Dominicana, la actriz tomó rumbo hacia Miami, donde terminó por cerrar su viaje a puro sol y diversión.

Mery del Cerro de vacaciones en Punta Cana.

Fue a través de su cuenta de Instagram con casi 3 millones de seguidores que, pudimos ver alrededor de 15 publicaciones sobre sus vacaciones, además de, muchas stories que, sin duda alguna, configuran toda una bitácora de viaje.

El look de Mery del cerro desde el Aeropuerto

El día sábado, Mery compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotos desde el aeropuerto de Miami que se llevaron todas las miradas de los usuarios de la red social. Allí, se la puede ver lucir un look al estilo urbano, compuesto por un top negro, una campera y pantalón oversize y unas zapatillas rosas.

El look de Mery del Cerro desde el aeropuerto. Foto: Mery del C

El look dejó a los millones de seguidores de la actriz completamente enamorados quienes, notaron que el mismo es de un estilo muy norteamericano y que podría ser parte de una película hollywoodense de los años ‘90 o los Y2K.

El look de Mery del Cerro desde el aeropuerto. Foto: Mery del C

“Cuando le pedís a tu amiga que te haga las últimas 📸 del viaje 🇺🇸” comentaba más que divertida Mery en la publicación, la cual, cuenta con casi 30 mil likes y muchísimos comentarios de sus fans, quienes, quedaron también enamoras de la versión B&W de las fotos.

El look de Mery del Cerro desde el aeropuerto. Foto: Mery del Cerr

“Toda la onda 😎”, “Que bomba y buena mina 😍 se nota ❤️”, “Belleza argentina 🔥❤️”, “Que diosaa 🔥”, “Buena vuelta a BA Mery!!!”, “De donde es el jean? Me enamoré 😍”, “Que lookasooo Mery”, “Bella Mery 🔥❤️”, “Ah, no, diosísima 😍”, “Simplemente perfecta ❤️”, “DIVINAA ❤️❤️”, “Me gusta tu look estás hermosa Mery ❤️👏” eran algunos de los muchos comentarios de la publicación.