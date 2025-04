El duro momento que atraviesan Mery Del Cerro y Meme Bouquet tras más de 15 años juntos.

Después de haber disfrutado de unas idílicas vacaciones en Cuba, junto a Mery del Cerro, Meme Bouquet decidió emprender un nuevo viaje en solitario, esta vez hacia Brasil. En este destino, la influencer se sumergió en una experiencia completamente diferente a lo que estaba acostumbrada. En lugar de simplemente relajarse en la playa o explorar la ciudad, Meme se animó a probar una terapia poco convencional que prometía ayudarla a enfrentar una de sus mayores fobias: la claustrofobia.

Mery del Cerro y Meme Bouquet.

Este valiente paso la llevó a someterse a una técnica que, aunque poco común, ha sido efectiva para muchas personas que luchan con miedos similares. Durante su estadía en Brasil, Meme no solo exploró la cultura local, sino que también se sumergió en esta terapia, un desafío personal que le permitió comenzar a superar su temor a los espacios cerrados. A través de este proceso, la influencer compartió con sus seguidores el impacto positivo que tuvo en su vida, demostrando que a veces las experiencias más inusuales pueden traer consigo grandes beneficios emocionales.

La terapia a la que se sometió Meme Bouquet

“Hoy superé mi fobia. La claustrofobia. Me crucé con Pablo, una persona fantástica, que me enseñó e hizo conmigo la terapia de la arena”, relató en sus redes.

Sobre la terapia, resaltó: “Estuve 40 minutos con el peso y la presión de la arena encima. Al principio sufrí, me agarró la loca, sentí que estaba atrapado. Quise salir y no podía. En ese momento me dije que la cabeza no me podía ganar. Respiré, me relajé y todo empezó a fluir”.

La terapia a la que se sometió Meme Bouquet.

Finalmente, añadió: “Me concentré en las pulsaciones del cuerpo, en la respiración. Estuve 40 minutos bajo la arena. Después salí y me metí al mar. Fue una experiencia única, una terapia para liberar el estrés, soltar lo negativo y reconectar con la naturaleza”.

Qué es la claustrofobia

La claustrofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo intenso e irracional a los espacios cerrados o reducidos. Este temor puede ser tan abrumador que afecta la vida cotidiana de quienes lo padecen, limitando sus actividades y su bienestar general. Las personas que sufren de claustrofobia pueden experimentar una serie de síntomas físicos y emocionales al encontrarse en situaciones que perciben como amenazantes. Entre los síntomas más comunes se incluyen palpitaciones aceleradas, sudoración excesiva, dificultad para respirar, mareos o una sensación de ahogo, especialmente cuando se encuentran en lugares como ascensores, túneles, habitaciones sin ventanas o cualquier otro espacio cerrado y estrecho.

Este trastorno puede desencadenar ataques de pánico, lo que hace que quienes lo padecen eviten a toda costa situaciones en las que puedan sentirse atrapados o restringidos. A menudo, la claustrofobia puede tratarse a través de terapias conductuales, técnicas de relajación o incluso exposiciones controladas a espacios cerrados, para ayudar al paciente a enfrentar y superar su miedo de manera gradual.