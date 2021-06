La modelo Maypi Delgado está abocada a su emprendimiento de ropa para bebés y camperas de cuero, además de desfilar en las más importantes pasarelas.

Luego de su paso por “Gran Hermano”, Maypi se dedicó de lleno al modelaje y en las redes sociales construyó un vínculo muy fuerte con sus casi 700 mil seguidores.

Maypi Delgado, mientras ingresa al agua. Instagram/@maypidelgado

Sus fans disfrutan de promociones especiales de productos, las nuevas tendencias de su marca y por supuesto de ver su desarrollo profesional en imágenes y videos que suele compartir.

Maypi en la playa

Es la forma que tiene de seguir con su presencia pública, ya que por el momento no desea volver a ningún espacio televisivo.

Maypi Delgado Instagram | Instagram

Ahora Maypi subió dos fotos donde se la puede ver en el living de su casa, vestida solo con una bikini negra con vivos y breteles en rosa y blanco, combinados.

Maypi Delgado Instagram | Instagram

Sonríe tímidamente a la cámara y como único texto colocó: “Este finde estuvo para tomar sol ¿lo aprovecharon?” y la publicación rápidamente contó con más de 5.7 mil “likes”.

Los comentarios fueron de lo más halagadores: “Bellísima”, “Muñequita hermosa”, “Qué linda bikini”, “Qué hermosura, por Dios” y alguno le contestó: “Si, muy bien los dos días”.

Las fotos, muy cuidadas en cuanto a su producción, dejan ver a la modelo por delante y por detrás, dejando apreciar así por completo su traje de baño.

Accidente de Maypi Delgado

Hace poco más de un mes Maypi tuvo que ser operada luego de sufrir un accidente haciendo wakeboard. La modelo es una gran apasionada por los deportes extremos, y muchas veces comparte la práctica en sus redes.

Maypi Delgado practica deportes extremos. Instagram/@maypidelgado

Ella misma relató lo que pasó: “Me operé la rodilla porque me corté el ligamento cruzado anterior saltando una rampa mientras hacía wake en el agua”, dijo.

Y luego aclaró: “Me quedó la pierna trabada en la bota y se dobló para el costado y se me cortó el ligamento. Por eso es que me operaron”.

Y siguió: “me operaron y me dejaron unas 6 o 7 horas en la clínica, ahí me pasaron la medicación. Creo que tengo para dos semanas con muletas, inmovilizador por un tiempo y tres meses de rehabilitación. Vamos a ver donde la puedo hacer para que sea más rápido”.

Por suerte, ahora Maypi ya está completamente recuperada y pensando en volver a los deportes extremos en poco tiempo.