Con su trabajo ya instalado en México y Estados Unidos, María del Mar Molar se sigue desarrollando como modelo profesional y cada vez más deslumbra a sus fanáticos. Esta vez, se robó todos los suspiros una serie de fotos en ropa interior de encaje que estaban al borde de la censura.

Posando para unas series de fotos desde la habitación, la mediática se mostró primero sobre la cama y después de espaldas para encandilar a sus seguidores con una lencería de encaje que se robó todos los corazones.

La cordobesa dejó atrás sus días en Argentina y mudó todo su trabajo a la zona norte del continente, donde tiene éxito principalmente en México. Ahora en Los Ángeles, para pasar unos días de descanso, la modelo impactó con sus fotos.

En apenas unas horas, los seguidores no la quisieron dejar sola y reventaron la caja de corazones superando la barrera de los 13 mil me gustas. Mientras que no solo sube la cantidad de likes, sino también de seguidores ya que superó los 400 mil followers.

Por otro lado, los elogios no se tardaron en llegar para la ex de Matías Alé y se multiplicaron en la caja de comentarios. “Bebesita”, “Soñada”, “Wow”, “Bombón”, fueron algunas de las cosas que replicaron los fanáticos con muchos emojis de corazones.