Magalí Mora es una de las modelos y vedettes que más se han ganado un lugar en las redes. Es que con 213 mil seguidores en Instagram, nunca deja de sorprender.

Magalí Mora para su Instagram

Sus publicaciones suelen ser producciones fotográficas con muy poca ropa, en bikini o ropa interior. Posando desde la cama, en sesiones o desde los lugares más lujosos, nunca tarda en llenarse de likes.

A muy poco de confirmar su embarazo, Magalí no se olvidó su estilo seductor. En esta ocasión, posteó una imagen mostrando el crecimiento de su pancita de cuatro meses sin nada de ropa.

Magalí Mora y su pancita de 4 meses Foto: Instagram @/magali_moraok

En una foto en blanco y negro, posó de perfil y tapándose con las manos, al natural pero muy “feliz”. Es que en el pie de foto escribió sus sentimientos a pesar de estar atravesando las consecuencias de un embarazo.

“Con mis estrías. Mis kilos de más. Mis cambios de humor. Mi hambre 24/7. Mis nauseas. Mi insomnio. Mi cansancio. Pero feliz, llevando en mi vientre al amor de mi vida”, celebró.

La foto de Magalí Mora al borde de la censura. Instagram/@magali_ok

La dura confesión de Magalí

La modelo contó cómo fue el difícil momento que atravesó al revelarle a su ahora ex pareja que estaba embarazada al visitar “El Club de las Divorciadas”.

“Me trajo unos test de embarazo que me dieron positivo, y me dijo ‘bueno, guacha, vamos a ver cómo lo solucionamos’”, contó. “Su fin era que yo abortara. Si abortaba me proponía casamiento y mi suegro me compraba un departamento, o una casa para que me vaya a vivir con su hijo”, explicó.

Magalí Mora sigue el progreso de su embarazo en redes (Instagram)

Y concluyó: “Yo estaba llorando cuando le dije que no sabía qué quería hacer, y él me dijo que lo iba a tener sola, porque no iba a contar con él”.