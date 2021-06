Luisana Lopilato se mudó a Canadá hace ya diez años, donde vive con su marido, el reconocido cantante Michael Bublé, y sus tres hijos Noah, Elías y Vida.

Luisana Lopilato y una sensual sesión de fotos en la bañera. Instagram @luisanalopilato

Y mientras continua su carrera como actriz y cumpliendo el rol de madre, no olvida mostrar su lado más sensual en Instagram, frente a sus 5.4 millones de seguidores.

En su publicación más reciente, la rubia aprovechó el calor que empieza a acercarse con el verano del hemisferio norte y posó sin corpiño.

Luisana Lopilato Foto: Instagram @/luisanalopilato

Acostada boca abajo, con una colaless negra y un look muy natural, sorprendió a todos al mostrar muchísima más piel de lo que suele acostumbrar.

Y el que no se quedó callado fue su marido Michael. “Bueno mi**da”, escribió en los comentarios, junto a una enorme cantidad de emojis “babeándose” y “fueguitos”.

Luisana Lopilato y Michael Bublé. Gentileza.

Incluso acudió a sus historias a repostear la imágen y escribió: “Bueno okey, ¿quizás una más bebé?”, pidiendo por otra foto, a lo que Luisana respondió: “Con vos quizás haré 10 más”.

Todo gracias a Romina Yan

En una aparición en el programa de Los Mammones, junto a Jay Mammon, Luisana reveló que fue gracias a Romina Yan que conoció a su actual marido.

Luisana Lopilato y Michael Bublé. Gentileza.

En el ciclo donde se encontraba de invitada Cris Morena, mamá de Romina, contó: “Si no hubiera sido por Romina, yo no hubiera conocido a Mike y no hubiera tenido estos hijos hermosos que tengo hoy. No sé si lo sabés, pero yo estaba en la fila 7 en el Gran Rex y Romina estaba en la fila 6, me lo acuerdo como si fuera hoy”, comenzó relatando la situación que se dio en un recital de Bublé en Argentina.

“Ella todo el tiempo me decía: ‘parate, levantá la mano, que te vea, te está mirando’. Si no fuera por esa alegría y esas ganas que siempre tenía Romina, quizás Mike no me hubiera mirado y no hubiera estado casada”, agregó.