Tras estar distanciadas durante años, Luisana Lopilato y Camila Bordonaba volvieron a hablarse: ¿qué se dijeron?

Pasaron más de dos décadas desde que Rebelde Way se convirtió en un verdadero fenómeno que marcó a toda una generación. La tira juvenil creada por Cris Morena no solo llenó teatros y estadios con Erreway, su banda derivada, sino que también lanzó al estrellato a figuras como Luisana Lopilato, Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas.

Ahora, con el regreso de Erreway a los escenarios, la nostalgia está más viva que nunca. Y en medio de este renacer, algunos reencuentros largamente esperados empiezan a concretarse. Así fue el caso de Luisana y Camila, quienes supieron encarnar a la icónica dupla de Mía Colucci y Marizza Pía Spirito, dos personajes inolvidables para los fans.

Camila Bordonaba, Benjamín Rojas, Luisana Lopilato y Felipe Colombo en “Rebelde Way”

El reencuentro inesperado y lleno de nostalgia de Luisana Lopilato y Camila Bordonaba

En una entrevista reciente con Perros de la calle (Urbana Play), Luisana reveló que volvió a contactarse con su excompañera tras años de silencio. “La verdad que sí, la están rompiendo”, comentó sobre la gira actual de Erreway. “No hay un día en donde no me llegue algo por Instagram y me da felicidad”.

Erreway en la gira que comenzaron semanas atrás.

Reflexionando sobre el vínculo que compartieron en aquellos años de furor, Luisana agregó: “Fuimos familia. Estoy segura de que si nos juntamos los cuatro, es como que somos los mismos”.

Camila Bordonaba sorprendió al volver a los escenarios.

Ese mismo cariño fue el que la impulsó a recuperar el contacto con Camila. “Hace un montón que no hablaba con ella, hace años. Y el otro día le pedí a Javi que me pasara su contacto y le escribí”, contó con una sonrisa. El intercambio, aunque breve, fue muy emotivo: “Está tan linda… parecía que no hubieran pasado los años. Está como Camila la que fue siempre”.

Las fechas en las que Erreway se presentará en Buenos Aires.

Aunque por ahora el reencuentro fue virtual, para Luisana fue suficiente: “La misma de siempre. Pero escucharle la voz otra vez fue como…”, dijo, dejando la frase inconclusa, pero con una emoción que no necesitaba explicación.