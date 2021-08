Luisana Lopilato enterneció a sus seguidores de Instagram con una postal junto a una de sus hijas en la playa mientras tomaba sol en bikini.

“Actuando normal... como si no me hubiese traído un cangrejo”, escribió la actriz bajo la imagen donde una de sus hijas le puso en su abdomen un cangrejo que encontró en el mar. El posteo ya superó los 100 mil me gusta y parte de sus cinco millones y medio de seguidores se rieron de la situación.

Por otro lado, más allá de la tierna situación, sus fanáticos la halagaron en los comentarios. “Hermosa”, “Qué divina”, “Diosa”, “Bella”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Luisana Lopilato recibió un sorpresivo regalo de su hija. (Instagram/@Luisanalopilato)

Otros le advirtieron que podría salir lastimada con las tenazas del crustáceo, pero por lo jocoso del pie de foto, se puede inferir que el cangrejo era inofensivo.

La ayuda de Romina Yan para conocer a Michael Bublé

Luisana Lopilato apareció semanas atrás en un video grabado durante el programa “Los Mammones”. Allí, estaba Cris Morena como invitada y la actriz contó el rol clave de Romina Yan para poder vincularse con Michael Bublé.

“Si no hubiera sido por Romina, yo no hubiera conocido a Mike y no hubiera tenido estos hijos hermosos que tengo hoy. No sé si lo sabés, pero yo estaba en la fila 7 en el Gran Rex y Romina estaba en la fila 6, me lo acuerdo como si fuera hoy”, comenzó relatando la situación que se dio en un recital de Bublé en Argentina.

Romina Yan y Luisana Lopilato Archivo

La hija de Cris Morena la motivó para ir a por el cantante: “Ella todo el tiempo me decía: ‘parate, levantá la mano, que te vea, te está mirando’.

“Si no fuera por esa alegría y esas ganas que siempre tenía Romina, quizás Mike no me hubiera mirado y no hubiera estado casada”, relató.