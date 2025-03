Luego de confirmar su embarazo, Ale Maglietti se animó a una jugada producción en ropa interior

Alejandra Maglietti atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. Tras confirmar que está embarazada, la periodista y abogada se mostró radiante en una producción de fotos en ropa interior.

La famosa comparte sus mejores looks con sus fanáticos.

Las imágenes, compartidas en las historias de una reconocida marca de lencería, la muestran con un delicado conjunto de encaje en color nude, acompañado por un kimono a tono, resaltando su elegancia y seguridad en esta nueva etapa.

Con su estilo y naturalidad frente a las cámaras, Maglietti recibió una ola de elogios por parte de sus seguidores, quienes celebraron no solo su belleza, sino también la felicidad que transmite en esta etapa de espera al enterarse de su embarazo.

La sensual producción de Ale Maglietti en ropa interior

El inesperado papel de la inteligencia artificial en el embarazo de Ale Maglietti

Pero si algo sorprendió a sus seguidores más allá de la producción de fotos, fue la insólita manera en la que Maglietti confirmó su embarazo. Durante su participación en Almorzando con Juana, reveló que recurrió a la inteligencia artificial para interpretar sus análisis.

“Confirmé el embarazo por el ChatGPT, te lo juro”, confesó entre risas, generando asombro en el estudio. Según relató, luego de realizarse un test casero y malinterpretar el resultado, descartó la posibilidad de estar embarazada. Sin embargo, al seguir sintiéndose mal, acudió a su médica, quien le indicó un análisis de sangre.

El resultado llegó mientras estaba al aire en Bendita y, sin estar segura de cómo interpretarlo, decidió consultarlo con la inteligencia artificial. “Me salió un número raro, sabía que si era un poco elevado significaba que estaba embarazada. Me salió como 800 las HCG, entonces dije: ‘chau, le pregunto a ChatGPT’”, relató. La IA le confirmó lo que ella no terminaba de asimilar: efectivamente estaba en la dulce espera.