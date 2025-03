¡Insólito! Alejandra Maglietti confesó que se enteró que estaba embarazada por la Inteligencia Artifical

Alejandra Maglietti sorprendió a todos con una insólita revelación sobre su embarazo. Durante su participación en Almorzando con Juana, la abogada y periodista contó que la inteligencia artificial fue clave para que ella confirmara la noticia. “Confirmé el embarazo por el chat GPT, te lo juro”, aseguró la panelista de Bendita.

La historia que compartió Maglietti desató risas y asombro en el estudio. La periodista explicó que, tras realizarse un test casero y malinterpretar el resultado, se convenció de que no estaba embarazada. “Me fui a ver a mi médica y le dije que el test me había dado negativo, pero me sentía horrible y no sabía por qué”, relató. Fue entonces cuando su doctora le indicó un análisis de sangre para descartar cualquier otra causa.

Alejandra Maglietti anunció su embarazo y mostró su pancita

El insólito rol de la inteligencia artificial en el embarazo de Ale Maglietti

El resultado del análisis llegó mientras Maglietti estaba al aire en Bendita. “Miro y veo un número raro. Sabía que si era un poco elevado, significaba que estaba embarazada. Me salió como 800 las HCG, entonces dije: ‘chau, le pregunto a Chat GPT’”. Sin dudarlo, recurrió al bot de inteligencia artificial para interpretar los valores. “Me dice ‘estás embarazada’ y así fue como me enteré”, contó entre risas.

Su anécdota no tardó en volverse viral, generando un sinfín de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios comentaron que también recurrieron a la inteligencia artificial para consultas médicas, mientras que otros se divirtieron con la insólita situación.

El tratamiento de fertilidad de Alejandra Maglietti

Ale Maglietti también habló sobre su primer trimestre y los desafíos que enfrentó. “Todavía estoy recuperándome, solo quiero estar tirada. Me agarró con todo: vómitos, malestar... Pero con una medicación mejoré”, detalló.

Sobre su decisión de preservar óvulos, explicó que fue una experiencia positiva para ella y que sigue manteniéndolos en resguardo. “Uno nunca sabe, así que por las dudas sigo pagando la manutención”, comentó.

Con su característico humor, la periodista cerró la charla destacando su costado hipocondríaco. “Me duele un poco algo y ya me preocupo, relajarme no es lo mío”, confesó entre risas. Así, con una historia inesperada y un toque de tecnología, Maglietti demostró que la inteligencia artificial puede ser un aliado hasta en los momentos más insólitos de la vida.