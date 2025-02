Alejandra Maglietti es una de las personalidades de la TV argentina más queridas. La mediática pisa fuerte en la escena artística. La rubia contó que está embarazada y sus fans alucinaron con la feliz noticia.

Alejandra Maglietti sorprendió a todos y reveló su peculiar antojo en el embarazo

La modelo tiene una personalidad única. Sus seguidores la adoran y día a día aguardan una nueva publicación en Instagram. Allí tiene millones de seguidores. Los mensajes de cariño y likes no se hacen esperar.

Alejandra Maglietti anunció su embarazo y mostró su pancita

La panelista de Bendita anunció que se encuentra embarazada. Sus compañeros de programa se mostraron muy felices al conocer la noticia y Alejandra Maglietti se emocionó al recibir las diferentes muestras de cariño.

El look de Ale Maglietti.

La rubia contó como atraviesa los primeros meses de embarazo y reveló un peculiar detalle que llamó la atención de todos. Maglietti detalló uno de los antojos que tiene en ese momento de la dulce espera: “Estoy con antojo de tomate. No me podría haber tocado un peor antojo. Podría haber sido de torta, dulce de leche. ¡Es horrible!”

Alejandra Maglietti anunció su embarazo en Bendita

Alejandra Maglietti explicó como vive su embarazo y como fueron los primeros meses: “Hace tres meses que estoy tirada en la cama. Literal. Agotada. O sea, me lo habían dicho y me lo advirtieron. Obviamente que cada cuerpo es distinto y a cada persona le pega de una manera diferente. A mí me tocaron mareos”

Alejandra Maglietti está embarazada y contó cuál es su antojo

La modelo y panelista de TV contó los detalles de su embarazo. Sus seguidores se mostraron muy felices al conocer la noticia y los mensajes de cariño no tardaron en llegar.

Alejandra Maglietti sorprendió a todos y reveló su peculiar antojo en el embarazo

Alejandra Maglietti reveló que tiene antojo de comer tomates. La rubia sorprendió a sus fans contando este peculiar detalle. La revelación causó sensación entre sus fans. La panelista de Bendita se mostró muy feliz al contar la noticia de su embarazo.