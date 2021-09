Luciana Salazar (40) no está pasando por un buen momento personal. La modelo está muy preocupada y angustiada por la salud del marido de la abogada mediática Ana Rosenfeld, una de sus mejores amigas y madrina de su hija Matilda, quien está internado por un cuadro grave de coronavirus. Además de esto, crecen los rumores de un posible conflicto con su bailarín, Jorgito Moliniers.

Luciana Salazar habló de la salud del esposo de Ana Rosenfeld

“Esas personas que le das una mano y te agarran el codo. Mejor tenerlas lejos”, escribió la concursante de La Academia a través de una Instagram Stories y sus fanáticos no tardaron en relacionar el posteo a Moliniers. Es que, Cinthia Fernández (32) aseguró en Los Ángeles de la Mañana que existen mensajes en los que el bailarín habla mal de su compañera.

El contundente mensaje de la modelo a través de sus historias de Instagram.

“Resulta ser que a Luciana no le gusta ensayar, no está yendo a todos los ensayos y el temita viene con su compañero de baile. Jorgito Moliniers no la banca más. Hay audios de él quejándose con la producción porque dice que quiere irse, que no la aguanta más”, anunció la panelista.

Los rumores se acrecentaron cuando Moliniers tuvo que ausentarse del programa después de sufrir una lesión, motivo por el cual están buscándole un reemplazo a Luli para que pueda seguir bailando en el certamen.

Jorgito Moliniers no banca más a Luciana Salazar.

Cuando le consultaron, al ex del coach Hugo Ávila, en la previa del programa de El Trece si creía que el mensaje era para él expresó: “Estoy bien. Estoy descansando mi cuerpo y mi cabeza colapsados. ¿Si creo que el mensaje de Luciana Salazar era para mí? La verdad no creo. Yo no me lo puse al saco. Estoy muy tranquilo”.

Si no era para Moliniers, ¿entonces para quién?