En medio de su gira por todo el país con Disciplina Tour, Lali Espósito cautivó las redes sociales con su más reciente posteo. La cantante dejó ver algunas fotografías previas a su show en Mendoza y le llovieron los likes.

En las fotografías que subió a Instagram, se puede ver a la intérprete de “N5″ con un jugado atuendo de top de cuero negro que combinó con un peinado de colita y dos trenzas que enmarcaron su rostro. Se trató de un “lookazo” armado por su equipo de vestuario: a quién le agradeció y destacó en su post.

Mientras que en la descripción, Lali exclamó: “Siempre ready”. Y recibió una catarata de más de 200 mil “me gusta” en tan solo doce horas.

Además cosechó todo tipo de comentarios de sus fans como: “Lpm que bomba”, “Diva soñada”, “No buenooooooo” y “Me da algo”. Hasta su compañera en “La Voz Argentina” Soledad Pastorutti le dedicó dulces palabras: “Y bella!”.

Lali Espósito reveló un dato oculto de La Sole

Fue durante el certamen de “La Voz Argentina” que la joven de 30 años reveló una actitud hasta ahora de La Sole. La estrella del pop argentino aseguró que su compañera de coach “es la más fiestera de todas”.

Cautivó a todos Foto: Instagram/lalioficial

La también protagonista de “Sky Rojo” respondió a los medios que publicaron que la referente del folclores “se fue antes de la fiesta” de los Martín Fierro. En ese sentido, Lali aclaró que su colega se quedó “perreando hasta las seis de la mañana”.

La rompió con su look Foto: Instagram/lalioficial

“Indignada estoy, porque yo he perreado con esta mujer hasta las seis de la mañana. La Sole es la más fiestera de todas, es la que más te acompaña. No digan cosas que no son, porque ella es íntima con la fiesta”, manifestó durante el certamen y La Sole le dio la razón.