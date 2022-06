Se acerca el mundial del futbol y muchos recuerdan a Larissa Riquelme, la modelo paraguaya que se hizo famosa luego de que se viralizará en los diarios internacionales una foto de ella festejando un gol de la selección paraguaya durante el Mundial de futbol realizado en el año 2010 en África.

Larissa Riquelme realizó una sesión de fotos para el Diario Popular Foto: Diario Popular

En realidad, la conductora de radio no para. Desde hace más de 12 años que viene dedicándole todo a su carrera y a sus admiradores. En las redes sociales han crecido muchísimos sus seguidores, hasta llegar a los 1,8 millones. Recientemente viene de compartir con ellos una fotografía de una sesión de fotos que la modelo realizó desde la cama, donde luce un body negro de encaje.

“Mi mejor perfil”, expresó con una foto de espaldas a la cámara y recordó las fotos que le habían sacado desde el Diario Popular. La imagen ganó más de 39 mil me gustas y se llenó de comentarios: “Tan linda”, “Sos hermosa”, “Por dios, que mujer, no puede ser real”, “Sos muy linda Lari”, “¿Te dijeron lo bella que sos?”, “Me muero”, “Este día días solo me lo alegran tus fotos”.

Cuántos son los tatuajes que Larissa Riquelme se quiere borrar

La modelo confesó que se quiere borrar algunos tatuajes que se hizo durante su adolescencia: “Me estoy borrando algunos tatuajes que me hice de joven, que se me habrá cruzado por la mente!!. El que más me dolió fue el de la cola”.

Se trata de tres tatuajes “que no tienen ningún sentido”: “Hace un mes que estoy borrándolos, uno en el dedo, pero el que más me dolió cuando me hicieron fue el de la cola, que es una zona muy sensible del cuerpo y finalmente también me borraran la sirena”.