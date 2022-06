Larissa Riquelme se hizo muy conocida durante el mundial del 2010 en Sudáfrica luego de que se viralizase una fotografía suya festejando un gol de la selección paraguaya. La imagen de la modelo festejando, con el celular en el pecho luciendo una musculosa roja llegó a los medios internacionales y se hizo furor. Fue entonces cuando la apodaron como la novia del Mundial.

La escotada paraguaya Larissa Riquelme fue toda una atracción. En dos semanas reunió 60 mil vistas en su Facebook. Todos hacían fuerza para que Paraguay eliminara y ella cumpliera la promesa.

La morocha aprovechó su fama para ir ganando paso cada vez más en el terreno de las redes sociales, hasta convertirse en una verdadera influencer. Actualmente tiene 1,8 millones de seguidores en Instagram.

Larissa Riquelme posó en ropa interior y saco verde. Foto: Instagram

Recientemente compartió un posteo donde se la ve luciendo un conjunto de ropa interior blanca y un saco tejido de lana verde. “Soy buena”, fue la frase que eligió junto con un emoticón de diablita para acompañar la publicación. Fueron más de 13 mil personas las que le pusieron un me gusta y cientos las que le dejaron un comentario: “Impresionante que belleza. Me gustas mucho”, “Eres una mujer encantadora”, “Me encantas, me fascinas y me gustas mucho”, “bella princesa, sos maravillosa”, “Mi amor”, “Bombona hermosa”.

Las fotos de Larissa Riquelme que conquistaron la red social de la camarita. Foto: Instagram

Cómo fue el paseo de Larissa Riquelme por el Mercado 4

La novia del Mundial aprovechó su domingo para recorrer un mercado popular en Paraguay. Se trata del mercado 4, donde esta la Feria Guasu. Allí se dedicó a comprar algunas cosas y también estuvo en un local vendiendo.

Larissa Riquelme paseó por el Mercado 4 Foto: Instagram

El paseo de la modelo sorprendió a muchos en las redes sociales. Incluso recibió muchas criticas y burlas: “Ya habrá aprendido cuantos habitantes hay en Paraguay”, “No debe estar facturando como antes”. Aunque muchos de sus admiradores la defendieron: “No le veo nada de malo, al contrario, sique, está ayudando a gente que necesita con su compra, que desastre esos que por ser famosa no pueda ir a un lugar x”, “Me encanta que hayas ido a la feria porque realmente es una oportunidad de venta para los trabajadores del mercado”.