Larissa Riquel se sometió a una cirugía y se animó a posar en ropa interior: “No fue fácil de aceptar”

Dueña de una presencia que nunca pasa desapercibida, Larissa Riquelme es sin dudas un ícono de estilo y actitud desde que saltó a la fama mundial en Sudáfrica 2010, donde fue apodada “La novia del Mundial”. Desde entonces, supo ganarse el cariño del público y también lo tradujo en seguidores en las redes sociales, donde siempre se mantiene al día con sus fanáticos.

En esta oportunidad, Larissa decidió mostrar su lado más vulnerable y humano en Instagram. Acompañada por una foto en ropa interior deportiva negra, la modelo compartió un texto cargado de emoción en el que relató cómo fue enfrentar una cirugía que no tenía fines estéticos, sino de salud. “Cuántas cosas pasaron por mi cabeza… cuántos miedos, cuántas lágrimas derramadas en silencio”, escribió, describiendo el shock que le generó el diagnóstico y todo lo que implicó asumir el proceso.

Lejos de esconderse, Larissa decidió hacer pública esta etapa para visibilizar lo que muchas personas viven en silencio. Habló de la fe, de confiar en el equipo médico y, sobre todo, en ella misma. “Hoy, cuando me miro al espejo, no veo solo una cicatriz. Veo mi fortaleza”, expresó con orgullo. También remarcó que su cuerpo cambió, pero que el foco ya no está en lo físico: “Hoy me importa cómo me siento. Y me siento viva. Me siento fuerte. ¡Y estoy sana!”

Días antes, Riquelme había recibido comentarios poco empáticos tras compartir un video de su recuperación. Aunque no había revelado qué tipo de operación atravesó, algunos usuarios la criticaron o se burlaron. Cansada de los juicios, salió a aclarar que no tiene por qué dar explicaciones. “No necesito contar cada detalle de mi vida para validarme frente a nadie”, escribió en respuesta a los cuestionamientos.

También se mostró firme sobre su decisión de preservar ciertos aspectos de su intimidad: “Subí el video porque sentí hacerlo. No para generar dudas ni para que opinen sin respeto”. Con un mensaje claro y contundente, la modelo dejó en claro que su salud está por encima de cualquier comentario. “Lo importante es que estoy bien, que estoy evolucionando, y que ya no voy a vivir con dolor. Mi salud es mi prioridad”, concluyó.