Después de vivir un año díficil donde estuvo en el centro de la polémica, la China Suárez decidió remodelar su casa. Sus seguidores de Instagram le piden que vaya mostrando los cambios en su hogar y la actriz acepta el desafio.

Pero lejos de mostrarse desarreglada, sorprendió a todos con un look osado.

"En menos de un año yo creo que podría arrancar. Me encantaría. Siempre me gustó mucho la música”, declaró.

Con un vestido largo full animal print que tiene una capucha para cubrirse la cabeza, la diva posó acostada entre almohadones con un estilo moderno.

“Este espacio lo diseñamos con Jazmín, es el microcine” contó a sus fans. “Ella entiende a la perfección que es lo que me gusta, hace años trabajamos juntas. La idea de este espacio era adaptarse, ya que es un altillo, y el espacio que había para entrar muebles era muy chico, entonces decidimos que lo mejor era llenarlo de mega almohadas. Debo reconocer que es uno de mis lugares favoritos. Y el de mis hijos también”.

La China Suárez desde el microcine de su casa Foto: Instagram

¿Quién no quisiera tener un cine a un piso de distancia? ¡Sus seguidores enloquecieron!

Muchos remarcaban lo hermosas que son las cobras que adornan el piso de almohadones. Y también resaltaban la cantidad de luz que entra al espacio.

La China Suárez publicó otra imagen donde se la ve recostada, lista para empezar una película.

La China Suárez posó con un body animal print Foto: Instagram

Las transformaciones de la casa de la China Suárez

“Se que aman los antes y después. Acá les dejo uno del baño de invitados” escribió la modelo y subió dos imágenes.

“Me encanta mezclar texturas, colores. No sigo una línea a la hora de decidir que elegir, me inspiran mucho las casas inglesas. Reciclo mucho, me encanta mover y cambiar cosas de lugar, pintarlas, darle una nueva vida. Mezclar un poco lo moderno con lo antiguo. Me fascinan los papeles murales” confesó la actriz.

El baño de invitado de La China Suárez completamente remodelado. (Instagram)

El baño personal de La China Suárez antes de ser remodelado. (Instagram)

El detalle que no pasó desapercibido es que el grifo de agua tiene la forma de un cisne.

La China Suárez comentó a sus seguidores que todos los muebles los compró en distintas casas de antiguedades, dandole ese toque vintage a su casa.