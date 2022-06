La China Suárez no solo es el foco de atención por su romance con Rusherking, sino también por su estilo a la hora de vestirse. En las últimas horas, sorprendió a sus seguidores de Instagram con un increíble traje oversize en tono marrón.

La China Suárez y Rusherking confirmaron su romance. Foto: Redes sociales

Pantalón y blazer, remera negra estampada, zapatillas urbanas y lentes de sol. Desde diferentes ángulos y sentada sobre una silla, la actriz cautivó a sus fans.

La China Suárez sorprendió a sus fans con un traje oversize. Foto: Instagram/@sangre

El posteo obtuvo más de cien mil likes y miles de comentarios. “Ella siempre con los outfits más cancheroooos”, “Ese traje”, “Que linda que sos Eugenia”, “Mujer por dios”, “Reina Absoluta”, le contestaron.

Pero entre los mensajes, una seguidora le consultó de dónde era la ropa y la exChiquititas confesó algo. “Es un traje de ‘hombre’. Últimamente me gustan más las colecciones para hombres Aunque no deberían tener género. Pero me gustan más”, expresó.

Las uñas tendencia de la China Suárez

Además de su incréible outfit, la China Suárez mostró sus uñas verde, color tendencia para este otoño-invierno. “Siempre verde”, describió la imagen que compartió a través de sus InstaStories.

Las uñas verdes de la China Suárez. Foto: Captura

Por otra parte, desde la estética mostraron el trabajo realizado en las manos de la cantante. Cuando una de las usuarias consultó qué tono de verde era, la manicura indicó: “Verde China”.