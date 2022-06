La China Suárez está decidida a contestar públicamente todo lo que le molesta. Eso incluye periodistas y colegas. Este martes por la mañana, “Socios del Espectáculo” habló con L-Gante y él manifestó que no sabía que la actriz estaba haciendo música. Ella se enojó, lo expresó y se metió el abogado del artista.

Alejandro Cipolla siempre da la cara por sus famosos defendidos en los medios. Luego de que la China haya ninguneado a L-Gante porque se sintió ofendida por su comentario, él lo respaldó. “Nadie sabía que cantaba”, dijo tajante en diálogo con “TN Show”.

L-Gante y Alejandro Cipolla Foto: Web

Luego, el abogado dijo no comprender la reacción de la China Suárez. “La verdad es que no entiendo qué fue lo malo en sus dichos para que ella se enojara”, manifestó Cipolla. Para él, no hubo ni maldad ni animosidad de ofenderla de parte de L-Gante.

“Yo no entiendo cuál es el problema para tanto escándalo por parte de la China. Lo bueno es que me enteré que cantaba. Ahora voy a buscar algún tema. No sé si había CD, LP o disco”, ironizó Alejandro Cipolla. L-Gante estaba regresando a Argentina luego de sus vacaciones en España cuando le preguntaron por ella.

El tweet contra L-Gante Foto: Twitter

Las repercusiones del tweet de la China Suárez

L-Gante respondió inocentemente que no sabía que ella hacía música. “Querido ‘L-Gante’ cuando vos no habías nacido, yo ya cantaba. Creo que hablaste al pedo, igual re bailo tus temas. Saludos cordiales”, había escrito la actriz en Twitter, tras escucharlo.

Los tweets a favor de la China Foto: Twitter

Algunos usuarios de la red social no entendieron su reacción. “Yo no veo que la esté bardeando”, decía un seguidor. Por otro lado, otros coincidieron con ella y le festejaron su mensaje: “la China ya tenía un himno, ‘Reina gitana’ jajaja. Pegue, China, pegue”.

Los tweets contra la Chin Foto: Twitter

La China Suárez no volvió a referirse al tema hasta el momento. Tampoco lo hizo L-Gante, quien decidió no contestarle.