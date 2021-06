Karina Jelinek es una de las modelos que más da qué hablar en el último tiempo. La morocha sube todo tipo de contenido a su Instagram. Desde look con mucha ropa hasta otros en los que no posee tanta. Ahora, estaba vestida, pero tuvo un descuido que levantó la temperatura en la red social.

Es usual que a Jelinek se la vea en su Instagram posando para publicitar su propia marca o mismo para representar a aquellas empresas que confían en ella como figura de la compañía.

Karina Jelinek posó y dejó ver bastante. Instagram/@karijelinek

En reiteradas oportunidades lo hace con conjuntos de encaje. Sin embargo, ahora realizó un vivo en la red social de la camarita, donde posee más de 923 mil seguidores que le regalan “me gusta” y comentarios llenos de amor, y no llevaba puesto nada.

En el mismo estaba comentando una situación a la que ella le daba importancia. Mientras mostraba dos objetos, una bata cubría su cuerpo. Entre movimiento y movimiento, la prenda se movió y quedó evidenciado que Karina estaba desnuda.

Fueron apenas unos segundos en el que se le escapó un seno. De todas formas, Jelinek ya ha formado parte de sesiones fotográficas en las que posó sin usar nada de ropa.

Karina Jelinek habló de su descuido “hot”

El primero en advertirle a la modelo sobre el hecho que ocurrió su vivo fue Ángel de Brito. Es que Karina, en el momento, no se había dado cuenta de que se vio su pecho.

Karina Jelinek sobre su descuido. Captura.

A través de Twitter, el periodista le dijo lo que había pasado. Ella, con calma, le contestó: “No me espanta ni me asusta que se me vea mi pequeño timbre”. Y luego, agregó: “Me pasó mil veces en desfiles y producciones de fotos y sigo adelante como toda profesional... Creo que a nadie ya le sorprende”.