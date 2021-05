Karina Jelinek siempre impacta a sus fans con sus posteos de Instagram. con casi un millón de seguidores, todas sus fotos muestran o sus elegantes looks o su infartante figura.

Karina Jelinek posó y dejó ver bastante. Instagram/@karijelinek

La modelo sabe como enamorar. Mientras que sus bellas selfies se llenas de “me gustas”, son las producciones de fotos con poca ropa las que más esperan sus seguidores.

En su publicación más reciente, Karina posó en una foto “black & white” en bombacha y una remera agujereada.

Karina Jelinek Foto: Instagram @/karijelinek

Con la mano bajándose la ropa interior y la otra estirando y levantándose la remera, la modelo dejó ver piel de más a través de los orificios.

“Buen sábado”, escribió debajo de la foto, y así deseándole a quienes le comentaron halagos un lindo fin de semana a raíz de la foto.

Futura mamá

Karina habló en el programa de Jay Mammon sobre su ansiedad por convertirse en mamá. Aseguró que aún no está segura cómo lo hará pero explicó que “no hace falta ir a Miami” para alquilar un vientre.

Karina Jelinek Instagram @karijelinek | .

“Hay tantos niños que no tienen a dónde ir que me encantaría adoptar porque no saben dónde ir. Si fuese así, me gustaría tener un harén de niños en mi casa y que estén ahí felices y que no solo salgan de mi panza”, agregó.

“Quiero que sea ahora y que no pase más tiempo. Ana Rosenfeld dijo que en junio vamos a tener novedades, pero hasta que no esté seguro no quiero decir nada porque es un proyecto muy personal”, concluyó.