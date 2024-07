Julieta Poggio homenajeó a Britney Spears con un look ultra pop

Julieta Poggio conquista miradas a cada paso que da. Dueña de un estilo único y atenta a las últimas tendencias del mundo de la moda. Enamora corazones con cada look que luce. Su estilo no conoce de límites y siempre va por más. En esta ocasión, sorprendió a todos luciendo un look inspirado en Britney Spears.

La panelista de Gran Hermano 2024 traspasa la pantalla con su talento y ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público. Causa sensación entre sus seguidores y deslumbra con cada aparición pública.

Vive un gran momento laboral y comparte su día a día en Instagram en donde tiene millones de seguidores. Los looks que elige para las galas de Gran Hermano son los que más likes consiguen y revolucionan Instagram. Poggio alucinó a todos con un outfit inspirado ni más ni menos en la princesa del pop Britney Spears.

La exhermanita deslumbró posando con un atuendo muy noventero y pop. Un corpiño con lazos cruzados muy escotado y un mini short ultra trendy. La influencer mostró el gran parecido con un look muy icónico de Britney Spears.

Julieta Poggio causó sensación con su publicación y sus fans alucinaron con el homenaje a la princesa del pop. Sin lugar a dudas, la influencer sabe como marcar tendencia y no pasar desapercibida con el infartante look.

Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio, con algunas ondas marcadas. Resaltó sus labios con un lápiz labial con mucho brillo y eligió delineado negro para sus ojos.

