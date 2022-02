Jimena Barón es una de las cantantes más reconocidas de Argentina. Con mas de 5.8 millones de seguidores en sus redes sociales, lo que dice o hace la actriz se vuelve tendencia.

En este momento, está realizando un viaje por Miami junto a su equipo de producción y decidió saludar a sus seguidores desde Estados Unidos con una foto al borde de la censura.

Mientras graba su nuevo álbum, Jimena Barón aprovecha para tomar sol y disfrutar de la pileta Foto: web

Sentada desde la cama, mirando al espejo sin corpiño y con una colaless negra, Jimena Barón publicó una foto diciendo “¡Hola!” a sus seguidores. En pocos minutos obtuvo más de 137 mil “me gusta” y cientos de comentarios.

“La que puede, puede. Y la que no te pone ‘me gusta’ como yo”, “Quiero tu lomo”, “Vos sos de otro planeta”, “Sos una reina”, “Sos una bomba” escribieron sus seguidoras.

la cantante publico una nueva foto hot

“Hace dos años que tengo un disco por terminar, mucha ilusión y mucho miedo. Lo importante es hacer las cosas igual, con mucho miedo, pero no tanto como para no hacerlas” escribió.

“Lo que da ilusión y no se hace queda adentro con gusto feo. Desde que hago canciones mi vida es lo que siempre soñé. Gracias a los que me dejan hacerles compañía, me cumplen el sueño de toda mi vida” dijo en su cuenta de Instagram con una foto desde el avión.

Jimena Baron en el avión rumbo a Miami Foto: Instagram

La angustia de Jimena Baron antes de viajar

Horas antes de tomar su vuelo, la cantante rompió en llanto por la angustia que le producia dejar a su hijo en Argentina y no poder llevarselo con ella.

La influencer decidió compartir ese momento con sus seguidores y dijo: “Chicos, me voy 2 semanas a laburar, pero no puedo con la angustia. Vivo pegada a este niño”.

“Los hijos te arruinan la vida, porque la vida sin ellos no tiene sentido” dijo y publicó en sus historias un video en el que se ve la tierna reacción de Momo conteniendo a su madre.