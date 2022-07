Uno de los mandamientos de la moda es que el negro combina con todo. Es el color comodín ideal para cualquier ocasión sin importar el tipo de prenda, el evento ni la hora del día y es un dato que Jesica Cirio sabe a la perfección. Es por eso que para su última publicación en redes decidió posar en ropa interior de este tono.

Tanto para la ropa de vestir como hasta la lencería, el look “total black” no falla y así lo demostró la modelo en su posteo de Instagram donde se mostró con un conjunto de encaje que se llevó todas las miradas.

Se llevó todas las miradas Foto: Instagram/JesicaCirio

Se trató de una producción de fotos de la conductora de “La Peña de Morfi” para una reconocida marca de ropa interior con fotografías tomadas en un estudio que simulan un establo. En la descripción, Jesica expresó: “Martes total black” y recibió más de 15 mil “me gusta” de sus fanáticos.

La embajadora de Zumba utiliza sus redes sociales para compartir con sus más de 3.4 millones de seguidores fotos y videos de su día a día, viajes, compromisos con otras marcas y hasta sus rutinas de entrenamiento. Pero ahora quiso saber qué era lo que querían ver sus usuarios y es por eso que consultó en el mismo post: “Quiero que me digan qué tipo de contenido quieren que les suba, recetas, gym, moda, makeup, motivacion”.

Cautivó suspiros Foto: Instagram/JesicaCirio

La respuesta de Jesica Cirio a una supuesta interna con Jey Mammón en “La Peña de Morfi”

Desde el fallecimiento de Gerardo Rozín, quedó al frente de “La Peña de Morfi” Jey Mammón junto a Jesica Cirio. Pese a hacer una buena dupla televisiva, días atrás nacieron versiones de una interna entre ellos y Telefe por las promociones del programa.

Conjunto total black Foto: Instagram/JesicaCirio

Lo cierto es que en las primeras ventas publicitadas del ciclo, la locución anunciaba a ambos conductores con nombre y apellido, pero ahora en una nueva versión, solo menciona el nombre completo del cantante y no de la modelo. En “Socios del Espectáculo” aseguraron que “le bajan el precio” a la presentadora.

Pero ante las versiones, la conductora respondió directamente al aire del programa a través de un mensaje a Mariana Brey quien leyó textual en vivo: “En serio. No hay dramas entre nosotros. El programa viene saliendo muy bien y estamos todos felices. No sé por qué buscan esto, donde no hay nada”.