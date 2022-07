Jesica Cirio tiene una comunidad de 3.4 millones de seguidores en Instagram y ahora va por todos los corazones rojos de Tiktok.

La modelo sorprendió a todos bailando “Dançarina”, la nueva canción de Nicky Jam que está revolucionando las redes sociales.

Jesica Cirio posó desde la cama con ropa interior negra Foto: Instagram

Jesica Cirio eligió un minivestido negro pegado al cuerpo con aberturas. Su outfit total black deja ver su panza.

Este conjunto no cierra sin unas botas de cuero que le llegan hasta las rodillas y tienen apliques plateados.

A los pocos minutos obtuvo miles de “me gustas” y cientas de reacciones de sus fanáticos.

“Sos hermosa”, “Demasiado linda”, “Cómo se mueven, las amo”, “Sos una bomba, Jesi”, escribieron sus seguidores.

La modelo enamora a sus fans con cada uno de sus posteos

Qué dijo Jesica Cirio sobre los dichos de Sabrina Carballo

Jesica decidió responder públicamente a los dichos de Sabrina Carballo. La joven había dicho durante un vivo de Instagram que la conductora de La Peña del Morfi había realizado trabajo sexual de manera “vip”. En su momento las declaraciones no habían tenido tanta repercusión, pero con su llegada a “El Hotel de los Famosos” volvieron a saltar a la luz.

Su abogado Fernando Burlando comenzó una demanda.

Dejó a los usuarios boquiabiertos Foto: Instagram/jesicacirio

“En otra etapa de mi vida hubiera entrado en la polémica, pero hoy ya no. Le pedí a Fer que se ocupe”, confesó.

El interés de Jesica pasa por que no se genere un escandalo que llegue a su hija que tiene cuatro años: “Todo va a tomar su curso solo. No miro tele y por eso no voy a dejar que jueguen con mi nombre”