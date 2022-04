A semanas de ser madre por segunda vez, Isabel Macedo, comparte en sus redes sociales cómo disfruta del embarazo y al borde de la censura mostró cómo es el crecimiento de su panza.

La actriz, quien ya es madre de Belita junto al exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, está a la espera del segunda hija de la pareja y se mostró feliz en su Instagram. “Semana 31″, escribió.

Isabel y su hija disfrutando de unos días de sol, playa y arena, antes de la llegada de la nueva integrante de la familia. Foto: Instagram @isabelmacedophoto

Disfrutando de su estadía en el norte argentino, Macedo recibió miles más de 30 mil likes y cientos comentarios, entre los que no faltó el de su marido con un emoji de un corazón y de una carita con corazones.

Isabel Macedo, embarazada de 31 semanas Foto: @isabelmacedophoto

¿Cómo lleva el embarazo?

La ex Floricienta, entre otra, contó que por pedido médico debe hacer reposo absoluto ya que estaba teniendo contracciones pero todavía restan varias semanas para llegar a la fecha de parto.

De igual modo, con responsabilidad la modelo, no se priva de recorrer y disfrutar una vez más de los paisajes de Salta La Linda. “El AMOR en todas sus versiones! Darlo todo sin poner excusas es lo que trae los buenos resultados.... No hay viento a favor para quien no sabe a dónde va”, manifestó en el epígrafe de una serie de postales Cafayate.

Isabel Macedo, en Salta Foto: Instagram

El deseo de una familia grande

Si bien Isabel Macedo tendrá su segunda hija con Urtubey, el exfuncionario provincial ya es padre de tres varones y una mujer, con su expareja, Ximena Saravia: Marcos, de 28 años, Mateo de 25 y Juana de 19.

Y este “familión” como una vez lo expresó la actriz, la hace muy feliz ya que es uno de sus grandes deseos de siempre. Hace poco compartió una foto acompañada de su marido y sus hijos.

Isabel Macedo junto a Juan Manuel Urtubey y sus hijos Foto: Instagram

“Qué lindo es el amor”, puso y agregó: “Un mensaje especial para Urtu: Siempre soñé con una familia enorme! Qué bueno que tu amor llegó a mi vida con semejante equipo”.