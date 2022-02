Flor Peña siempre mantiene entretenidos a sus seguidores. La actriz no duda en compartir su lado más sensual con producciones para el recuerdo, todo sin perder el humor que tanto la caracteriza.

Esta vez, la rubia apostó a un conjunto de lencería negra que fue furor entre sus fanáticos. “La Pechocha is back”, escribió en el epígrafe de la publicación, a la vez que hizo publicidad a su canal de Divas Play, una plataforma de contenido para adultos.

Flor Peña cautivó a sus seguidores con lencería negra. Foto: Instagram

La comediante empezó a incursionar en una nueva plataforma de contenido exclusivo con imágenes y videos para adultos al que se accede solo a través de una suscripción paga. Allí, Flor Peña le hace frente a todas las censuras de las redes para subir su material más atrevido y seductor.

Cautivó a sus seguidores Foto: Instagram/Flor_de_p

El abrupto final del programa de Flor Peña: “Hemos hecho un éxito”

Hace pocos días atrás, la conductora anunció el repentino final de su programa “Flor de Equipo”, que iba por la pantalla de Telefé.

“Hemos hecho un éxito. Para mí es importante que sepan que me voy muy feliz. Uno no se va de los lugares mal cuando las cosas se hicieron bien”, comenzó diciendo la ex “Casados con Hijos”.

Y agregó: “Se me está complicando la vida, se me están complicando los proyectos de actriz porque yo básicamente soy actriz. Yo estoy filmando mi segunda película, termino muy tarde a la noche. Me cuesta, tengo tres hijos”.