Florencia Peña pasa sus fines de semana en su casa de Nordelta, con sus hijos y pareja, Ramiro Ponce de León. Es por esto, que aprovecha el calor para posar con sus looks veraniegos frente a la cámara.

Flor Peña encandiló a sus seguidores una vez más. Foto: Instagram/@flor_d_p

En esta ocasión, la actriz eligió para el domingo un mini vestido escotado color pastel con estampado floreado. “Muy domingo”, escribió en el pie de la publicación que tiene más de 70 mil likes y cientos de comentarios.

Florencia Peña posó para sus seguidores una vez más. Foto: Instagram/@flor_d_p

“Muy diosa para domingo, ¿te paso mi foto?”, “Hermosa total flor”, “Sos preciosa”, “Que sensual eres Flor”, “Sos un sueño Flor”, “Que cosita bella por favor”, “Quien pudiera estar un domingo así de diosa”, entre otros.

La sinceridad de Flor Peña sobre su casamiento con Mariano Otero

Mientras en “Flor de Equipo” (Telefe) debatían sobre la fecha de casamiento del periodista Pablo Kablan, Florencia Peña habló sobre su boda con Mariano Otero, padre de sus dos hijos, con quien se casó en 2005 y se divorció en 2012.

Florencia Peña y Mariano Otero.

“Yo me casé el Día de la Virgen y me fue como el cu… No se los aconsejo, no sería el ejemplo porque la Virgen conmigo no empata mucho, pero ustedes sí”, lanzó la conductora entre risas.