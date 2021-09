Florencia Peña cautivó a sus seguidores luciendo un jean de tiro alto sin nada arriba en Instagram.

“No importa lo que uses, sino cómo lo uses. Siempre es una cuestión de actitud”, escribió la actriz al pie del posteo, que en pocas horas superó los 49 mil me gusta.

Más allá de promocionar su marca, la conductora de Flor de Equipo generó reacciones en más de sus cinco millones y medio de fanáticos en la red social.

“Qué cuerpo divino”, “Bellísima”, “Divina”, “Hermosa”, “Por Dios”, fueron algunos de los cariñosos mensajes que recibió en los comentarios.

Como siempre, quienes quedaron sin palabras para describir la trabajada figura de la actriz, recurrieron a los clásicos emojis de corazones, bombas, fuegos, aplausos y caritas enamoradas.

Flor tiene acostumbrados a sus fanáticos en las redes a este tipo de posteos, con osados looks o a veces muy poca ropa, genera todo tipo de comentarios de parte de sus fans.

Por qué no votó en las PASO

Florencia Peña no votó en las elecciones PASO del domingo 12 de septiembre. Un día después, con Marcelo Polino conduciendo Flor de Equipo, explicó por qué no pudo cumplir con su deber cívico.

La actriz se encontraba en Ushuaia al momento de los comicios y comentó: “Este era un viaje que teníamos programado con la familia hace mucho. Mi mamá cumplió años ayer (por el domingo) y era el primer viaje que hacemos sin mi papá”.

Además de desarrollar que el viaje no podía posponerse, contó qué hará para las generales de noviembre: “Lamenté no estar para mi deber ciudadano. Voy a estar en noviembre seguramente”.