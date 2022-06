Flor Peña conquistó la escena televisiva en los últimos años tras haberse convertido en conductora. Si bien la misma había alcanzado la fama como actriz décadas atrás, esta nueva etapa simboliza en ella el cautivar a un gran público masivo que, se ve reflejado en sus redes sociales.

Es en este sentido que, Flor posee más de 5.9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, con quienes, comparte al menos dos fotos por día, siendo, de esta forma, una de las celebridades argentinas más activas en el mundo cibernético.

Florencia Peña para su cuenta de Instagram. Foto: Instagram

Pero la clave del éxito de Flor Peña tanto en las redes sociales como en la televisión no se debe solo a su gran carisma y profesionalidad, sino que, la misma luce outfits que terminan por enloquecer a quienes se encuentran detrás de la pantalla.

Cómo fue el look animal-print que Flor Peña lució en su programa de televisión

En esta oportunidad, Flor Peña sorprendió a millones de televidentes quienes quedaron completamente enamorados del look que la misma portó, y, que luego, decidió compartir en su cuenta de Instagram para seguir conquistando corazones.

El look animal-print que Flor Peña lució en su programa de televisión. Foto: Flor Peña

Flor luce un más que ajustado cat suit animal-print el cual, termina por cerrar un look de fantasía combinado con unos tacones del mismo estampado y un cinto que permite acentuar la esbelta figura de la actriz y conductora.

El look animal-print que Flor Peña lució en su programa de televisión. Foto: Flor Peña

Además de resultar de un alto nivel de sensualidad, el outfit de Flor puede ser enmarcado dentro del último grito de la moda, siendo tanto el cat-suit como el animal print protagonistas de las últimas temporadas en las más prestigiosas pasarelas y las más importantes firmas de diseño como Valentino, Balenciaga, Gucci y Zara.

El look animal-print que Flor Peña lució en su programa de televisión. Foto: Flor Peña

En lo referido al posteo, este fue todo un éxito contando con ciento de miles de corazones rojos e innumerable cantidad de comentarios de los fans de Flor quienes decían “Hermosaaa”, “Te vi en la televisión y no podía creer tu belleza”, “Que mujeeer”, “Reina”, “La más linda de la Argentina”, “Quedé completamente enamorada del look y de vos Flor”, “Mis ojos no pueden creer lo que ven”, “Sos de otra galaxia Flor”.