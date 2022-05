Flor Peña es una de las conductoras más polémicas del momento. La actriz tiene muchísimos fans que la apoyan y la bancan en cada uno de sus nuevos proyectos, como en la participación en la obra de teatro Network o en su nuevo programa que es trasmitido por América en las noches. Pero también hay personas a las que no les agrada, muchos la han criticado por su estilo “grosero”.

Aun así la conductora no para nunca y viene llevando adelante su programa que cuenta con videos, sketchs y también entrevistas, uno de los momentos donde más rating gana. Flor acostumbra compartir con sus casi 6 millones de seguidores en Instagram los outfits que usa para cada una de las emisiones. En esta ocasión posó dos veces con el mismo vestido e hizo elegir a sus seguidores: “¿1 o 2?”

El outfit de Flor Peña para LPA. Foto: Instagram

Se trata de dos imágenes donde se la ve luciendo un minivestido negro con brillantes de mangas largas y unas bucaneras super cool del mismo color. Su pelo esta recogido y muy tirante. También lleva puestos unos aros colgantes. En una de las fotos se encuentra sentada con las piernas cruzadas de frente y en otra de costado.

Florencia Peña posó con un minivestido negro con brillos. Foto: Instagram

Por qué habían censurado en Instagram a Flor Peña

A Flor Peña le habían dado de baja su cuenta de Instagram por una serie de denuncias que le hicieron de que sus publicaciones no cumplían con las reglas comunitarias de la red social. La conductora se preguntó en su programa porque a ella le pasaba y a muchas otras personas que suben fotos similares no.

Flor Peña - Instagram

Recientemente recuperó su cuenta y sorprendió a todos sus seguidores con dos imagenes. La primera una donde se la ve toda tapada y pregunta: “¿Asi está bien? ¿Así no molesto?”. Pero acto seguido compartió una imagen posando en colaless y aclaró: “Disculpen …. No me pude contener”.