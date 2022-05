Florencia Peña había sido censurada por Instagram hace algunos días. La plataforma tomó la decisión de cerrarle la cuenta a la actriz tras recibir denuncias por contenido inapropiado.

Florencia Peña deslumbra en redes.

Durante el comienzo de su programa La Pu*@ Ama en la pantalla de América habló sobre el tema. “Solamente a una puta ama le pueden suspender el Instagram con 6 palos de seguidores”, descargó la conductora y mostró la hipocresía de la plataforma “Les digo algo: si yo hubiera incitado a matar perritos bebés, a mi no me cierran la cuenta. Porque el culo molesta más que ser nazi en este país, chicos. De verdad”.

Qué dijeron Fernando Burlando y Martín Leguizamón sobre la censura de Flor Peña

Luego de una presentación judicial la modelo recuperó su cuenta y lo contó de manera chistosa muy a su estilo “Volví a Instagram. Me di cuenta que la gente que vive en casa es copada. Fueron 48 horas de limpieza total, hasta la panza se me fue”, aunque no todo fue risas “De repente lo que hago yo está mal y lo que hacen los demás está bien”.

Foto: captura pantalla

También participaron el abogado Fernando Burlando y el especialista en ciberdelitos Martín Leguizamón. Con quienes Florencia tuvo un dialogo sobre el tema. La primer pregunta que les hizo la conductora fue por qué a ella la censuraban y a otras cuentas que hacen lo mismo no. “Fuiste elegida, no tengo dudas. Personas como vos que tienen una soberbia valentía las eligen para hacerle estos actos de censura”, respondió el letrado.

Florencia Peña entrevistó a su pareja, Ramiro Ponce de León, y anunciaron que se casan este año.

Por su parte Leguizamón opinó “Hubo un grave caso de censura privada. La empresa decidió censurarte innecesariamente. Esto tendría que pasar con millones de cuentas”. También la señorita Bimbo quiso dar su punto de vista: “Misoginia, tener una ideología, exponerla, hace que muchas personas arman una opereta” y el abogado agregó “Y pelear contra gigantes, como hace Flor. Hay muchos grandes a quien disgustan, las frases, las ideas, las fotografías de ella”.

Florencia Peña Foto: Instagram/Flor_de_p

Qué pasará con la cuenta de Instagram de Florencia Peña

La conductora contó el estado de situación de su cuenta: “Recuperé la cuenta, pero tengo un aviso que me dice que la puedo perder en cualquier momento. Y otra cosa que pasa, es que si me buscan no estoy”.

Una diputada, cercana a Carrió, denunció a Florencia Peña por su programa "La Puta Ama".

Por su parte Burlando contó los pasos a seguir “Vamos a activar los mecanismos para recuperarla. No es fácil, ni sencillo, pero se abre una luz de esperanza. Cuando uno pierde una red social, pierde parte de su identidad. Es muy grave censurar a alguien, es terrorista. Este primer paso es importante en pos de la recuperación total de la cuenta”.