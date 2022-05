Florencia Peña es una de las famosos argentinas que goza de su libertar y sensualidad y que no le teme a las censuras en las redes sociales. Es por ello, que siempre que puede postea fotos provocativas y al límite.

En este feriado por el Censo, la actriz aprovechó el día para quedarse en su casa y cautivar a sus 5.9 millones de seguidores en Instagram publicando una foto donde lució una remera rosa y una colaless diminuta blanca para subir la temperatura.

Florencia Peña compartió el outfit con el que debutó en La pu*@ ama Foto: Florencia Peña

Pero al mismo tiempo, invitó a sus fanáticos a que pasen por su perfil de la plataforma Divas Play, donde la conductora de “La Put* Ama” (América TV) sube contenidos eróticos para adultos.

La actriz volvió a subir la temperatura en redes

“Día para quedarse en casa, censarse y matar el tiempo en Divas Play. Foto sin filtro, bebé”, escribió.

Florencia Peña desafió la censura de Instagram Foto: Instagram @flor_de_

El posteo en solo horas no solo se llenó de likes, sino que también elogios como: “Bella”, “Buen día, bebé”, “Hermosa” o “Preciosísima”.

El polémico comentario de un padre del jardín donde va su hijo

La actriz que actualmente está al frente de la pantalla de América TV contó que cuando fue a buscar a su pequeño hijo, Felipe, al colegio un padre del jardín de infantes le hizo un comentario sobre su nuevo programa que llamó la atención de la conductora.

En su relato, Peña contó que estaba esperando a que saliera el niño de la escuela y se le acerca un hombre, la saluda cordialmente y le dijo: “A mí, el programa me encantó, me haces reír un montón. Y eso que a mí las mujeres no me hacen reír, eh”.

Florencia Peña y el outfit que usó para LPA. Foto: instagram

Ese último comentario fue lo que hizo desatar su furia y arremetió: “¡Paraaaa! ¿Qué es esa afirmación de a mi las mujeres no me hacen reír? Como si fuera una máxima universal, esa cosa de las mujeres en el humor. Pasa en los grupos que dicen: ‘Traela a fulana porque nos hace falta una mirada femenina...’. No es así, porque sino también está esa cosa del humor que dicen que si es graciosa no co... Ustedes saben, y es horrible cuando dicen: ‘Si es graciosa no debe de ser muy co...’”.