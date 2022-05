Florencia Peña fue una de las 700 invitadas a la 50° entrega de premios de los Martín Fierro, la gran fiesta de la radio y la televisión Argentina. La modelo había sido nominada para la mejor labor en conducción femenina por su anterior programa, Flor de equipo, trasmitido por Telefe.

La alfombra roja de los Martín Fierro 2022. (Telefe)

La vida de Florencia esta atravesada por muchos cambios, la modelo se va a casar y acaba de lanzar también su nuevo programa, un late night llamado La Put@ Ama que se trasmite por América y que viene siendo bastante cuestionado. A pesar de las criticas, la actriz sorprendió a todos con su look en la alfombra roja.

El increíble look de Florencia Peña en los Martín Fierro. Foto: Florencia Peña

La artista dejó boquiabierto a todos con un vestido rosa largo con falda de cascada y cola, abertura en la espalda, mangas largas y cuello de polera. Como suele hacer, en su cuenta de Instagram compartió las imágenes de su outfit y se ganó 61 mil me gustas.

Florencia Peña la rompió con su vestido rosa con la espalda descubierta. Foto: Florencia Peña

El outfit de Florencia Peña en los Martín Fierro 2022. Foto: Florencia Peña

Qué respondió Florencia Peña a las criticas por su nuevo programa

Durante su pasó por la alfombra roja, todos los reporteros quisieron escuchar y hablar con Florencia. Lo primero que dijo fue: “Bueno, hace mucho que no se hace el Martín Fierro, y es mi primera nominación como conductora por Flor de equipo: así que espero que nos vaya bien”.

Florencia Peña y su vestido rosa para los Martín Fierro. Foto: Florencia Peña

Con respecto a las criticas que recibió por su nuevo programa aseguró: “Las críticas no me preocupan tanto, me preocupa mucho la violencia con la que se hacen algunas. Voy a tratar de que nadie naturalice eso porque puede gustarte o no, pero estamos convencidos de que es por acá”.