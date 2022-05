Florencia Peña es furor en las redes sociales. Tanto los que la bancan como quienes la critican no pueden parar de hablar de ella. Pero la conductora no para, esta muy contenta con su nuevo programa emitido por el canal América, llamado La Pu*@ Ama.

Florencia Peña compartió el outfit que usó para la grabación de su nuevo programa. Foto: Instagram

En su Instagram, donde cuenta con una comunidad de 5,9 millones de seguidores, viene compartiendo constantemente fotos de los outfits que utiliza su late night. En esta ocasión desfiló con un minivestido blanco con transparencias y con una sola manga.

Lo llamativo también fue su cabello, con una colita atado super largo y lacio. “Siempre puede fallar #LPA Este vestido increíble me lo hizo muy especialmente (y en tiempo record) el genio de Marcelo Zanet”, comentó en su Instagram y se ganó miles de me gustas y cientos de comentarios: “FLOR SOS UNA DIOSA, UNA ACTRIZ MUY VERSÁTIL”, “Excelente tu programa”, “Me das tanta alegría flor, sos una diosa”, “Genia es la diversión alegre que nos faltaba a la noche. Hoy llore de risa. Gracias”.

Florencia Peña

Cuál fue el desubicado comentario que le hizo a Florencia Peña, un papá del colegio donde va sus hijos

Hace algunos días fue a buscar a sus hijos al colegio, mientras estaba en la puerta esperándolos se le acercó un padre del colegio: “Estoy parada ahí, diez madres, un padre: saquen ustedes sus propias conclusiones. Mujeres, mujeres, mujeres y un varón, y bueno, ese varón que había se me acerca y digo por dentro: ‘Otro más que me va a venir a decir algo’, pero se acerca y me dice: ‘Hola, que tal’”. Hasta ese momento parecía todo bien.

El increíble look de Florencia Peña en los Martín Fierro. Foto: Florencia Peña

“Y lo que me dice después, es el típico no aclares que oscurece: ‘A mí, el programa me encantó, me haces reír un montón’, como diciendo a mí sí me gustó, a todo el resto no”, agregó Florencia.

Florencia Peña entrevistó a su pareja, Ramiro Ponce de León, y anunciaron que se casan este año.

Pero todavía no había pasado lo peor, como contó: “Después encima me dice: ‘Y eso que a mí las mujeres no me hacen reír eh’. ¡Para! ¿Qué es esa afirmación de ‘a mí las mujeres no me hacen reír’? Como si fuera una máxima universal, esa cosa de las mujeres en el humor”